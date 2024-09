Ucraina. Pokrovsk assediata ha le ore contate: Mosca crea 2 nuovi eserciti interforze per l’offensiva finale

Pokrovsk nel Donetsk è sotto assedio delle truppe russe che sono a pochi chilometri dalla città fondamentale snodo logistico utilizzato da Kiev per attaccare le prime linee nemiche e punto di rifornimento strategico del fronte orientale. L’esercito ucraino sembra avere le ore contate

L’esercito russo intensifica l’avanzata verso nord intenzionato a conquistare Pokrovsk e Myrnohrad, le città più importante del Donetsk, da dove stanno fuggendo migliaia di civili. Il 19 agosto scorso le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 50mila persone. Anche il presidente Zelensky che abitualmente usa le parole per fare propaganda di guerra, di fronte all’evidenza ha riconosciuto che la situazione è “estremamente difficile perché in quest’area sono concentrate la maggior parte delle forze russe”.

Il Cremlino, consapevole di essere vicino all’obiettivo, sta sostenendo due sforzi tattici paralleli come parte della strategia per accerchiare l’Ucraina: uno sforzo tattico lungo la linea Novohrodivka-Hrodivka a est di Pokrovsk per catturare Myrnohrad e avanzare fino alla periferia di Pokrovsk, e un altro lungo la linea Selydove-Ukrainsk-Hirnyk a sud-est di Pokrovsk, mirato ad eliminare le vulnerabilità ai contrattacchi di Kiev.

Secondo quanto riferito, il comando militare russo ha riorganizzato il 1° e il 2° corpo d’armata (AC) delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk per creare due nuovi eserciti interforze (CAA): rispettivamente il 51° CAA e il 3° CAA. Una fonte interna a Mosca, che si occupa della ristrutturazione delle forze militari russe, ha affermato il 28 agosto che il 1° AC DNR è diventato il 51° CAA russo e che il 2° AC LNR è diventato il 3° CAA delle guardie russo, e una fonte con sede nella città di Donetsk ha affermato che il 51° CAA recentemente riformato ha sede nell’Oblast di Donetsk occupato.

Un milblogger affiliato al Cremlino ha identificato il tenente generale Sergey Milchakov sia come comandante della 51a CAA sia come comandante della 1a AC DNR Evocation.info ha anche identificato Milchakov come comandante della 51a CAA, notando che questo esercito è stato creato sulla base della 1a AC DNR. Evocation.info ha anche identificato l’ex comandante della 138a Brigata fucilieri motorizzata separata (6a CAA, Distretto militare di Leningrado [LMD]) il maggiore generale Alexei Kolesnikov come comandante della 3a CAA, che secondo quanto riferito ha “sostituito” la 2a AC LNR. Evocation.info ha osservato che la 51a CAA e la 3a CAA sono strutturalmente significativamente più grandi delle loro precedenti formazioni come corpi d’armata e quindi è probabile che il comando militare russo recluti più personale per gestire le due nuove formazioni delle dimensioni di un esercito con sede permanente nell’Ucraina occupata.

Secondo l’Institute for the Study of War (ISW), che ha osservato i rapporti russi all’inizio di agosto 2024, la 132a Brigata fucilieri motorizzata, il Battaglione di ricognizione “Sparta” e il Battaglione “Somalia” (tutti storicamente parte del 1° AC DNR) stavano operando anche come parte della 51a armata, il che suggerisce che l’esercito russo ha probabilmente riformato la 51a armata dell’era utilizzando unità militari DNR di lunga data. La fonte ha segnalato la creazione di questi due eserciti dotati di armi combinate. Ed ha riferito che è in atto una grande ristrutturazione delle forze russe nella zona. Anticamera di quella che potrebbe essere l’offensiva finale di Putin.