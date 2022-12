Ucraina. Putin: Le regioni annesse di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson  diventeranno tutt’uno con Russia

“Mosca raggiungerà i suoi obiettivi sulle nuove regioni russe di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson che diventeranno tutt’uno con la Russia”

Lo ha dichiarato – come riporta Ria Novosti – il presidente russo Vladimir Putin che ha aggiunto: “Intendo garantire la sicurezza, ripristinare la vita pacifica nelle repubbliche di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Raggiungeremo sicuramente il nostro obiettivo”. Putin in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e progetti nazionali ha anche detto che “In futuro, su tutte le questioni chiave per le persone nell’economia, nella sfera sociale e nel campo della governance, queste regioni diventeranno tutt’uno con il Paese”.

Il presidente ha chiesto al Consiglio dei ministri di “preparare un programma speciale per lo sviluppo socio-economico di nuovi soggetti della federazione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno”, aggiungendo che “entro il 2030”, le regioni annesse dall’Ucraina “dovrebbero raggiungere il livello tutto russo in termini di qualità delle infrastrutture, ha concluso che i ministri e i vicepremier competenti si assumeranno personalmente la responsabilità di questo lavoro, .