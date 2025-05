“Proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati interrotti alla fine del 2022, riprendendo negoziati diretti e senza precondizioni. Proponiamo di iniziare senza indugio giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si sono svolti in precedenza e dove sono stati interrotti”

Lo ha dichiarato questa notte a RIA Novosti Il presidente russo Vladimir Putin aggiungendo di essere “fiducioso” che “prima o poi” ci si “muova verso il ripristino di relazioni costruttive” tra la Russia e “gli Stati europei”, “compresi quelli” che, a suo dire, si rivolgono a Mosca “in modo sostanzialmente villano e tramite ultimatum”.

Nella dichiarazione pronunciata nelle prime ore di domenica, Putin non ha menzionato il cessate il fuoco di 30 giorni e ha definito “rozzi” gli “ultimatum” lanciati ieri da Kiev e dai leader dei Paesi Volenterosi, sottolineando che “chi vuole la pace non può fare a meno di sostenere” la proposta di Mosca.

Il Presidente russo nonostante tutto ha invitato l’Ucraina ad avviare i negoziati con la mediazione del suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan alla ricerca di un percorso di pace. Mosca non esclude la possibilità di raggiungere un accordo per una vera tregua.

“Inoltre, – ha aggiunto Putin – un vero cessate il fuoco, che sarebbe osservato non solo dalla Russia, ma anche dalla parte ucraina, sarebbe il primo passo verso una pace sostenibile a lungo termine e non un prologo alla continuazione del conflitto armato dopo il riarmo, il rifornimento delle Forze armate ucraine e lo scavo febbrile di trincee e nuove roccaforti. Chi ha bisogno di un mondo così? La Russia ha ripetutamente proposto iniziative di cessate il fuoco, ma l’Ucraina le ha sabotate”.

Il leader russo continua: “Lo ripeto ancora una volta: abbiamo ripetutamente proposto misure per il cessate il fuoco e non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte ucraina. Kiev non ha risposto affatto all’iniziativa di Mosca e, subito dopo l’inizio del cessate il fuoco, ha lanciato attacchi contro le sue strutture. Durante i tre giorni del cessate il fuoco dichiarato, l’Ucraina ha tentato cinque volte di attaccare il confine russo, che sono stati respinti:

I nostri esperti militari ritengono che essi (gli attacchi e i tentativi di invasione, ndr) non abbiano avuto alcuna rilevanza militare e siano stati condotti esclusivamente per ragioni politiche. Il nemico subì perdite molto gravi.

I colleghi occidentali stanno sinceramente cercando soluzioni per risolvere la situazione. La Russia ha comunicato loro che in futuro Mosca potrebbe estendere il cessate il fuoco dichiarato durante le celebrazioni per l’anniversario della Vittoria.

Nello stesso periodo, l’Ucraina ha violato 130 volte la moratoria di 30 giorni sugli scioperi contro gli impianti energetici dal 18 marzo al 17 aprile e quasi cinquemila volte la tregua di Pasqua”.

Sulle relazioni con l’Europa Putin ha osservato che nonostante minacce e ricatti, alcuni leader europei si sono presentati alle celebrazioni dell’anniversario del Giorno della Vittoria e Mosca apprezza il loro coraggio. La Russia comprende la pressione a cui sono stati sottoposti e apprezza la loro determinazione.

“Mosca spera che un giorno le relazioni costruttive con l’Europa possano essere ripristinate. Per noi è importante che milioni di europei, leader di Paesi che perseguono politiche sovrane, ricordino questo (gli eventi della Grande Guerra Patriottica. – N.d.R.). Ciò ci dà ottimismo e speranza che prima o poi, anche facendo affidamento sulle lezioni della storia e sulle opinioni dei nostri popoli, cominceremo a muoverci verso il ripristino di relazioni costruttive con gli Stati europei”.

Pubblicità Pubblicità