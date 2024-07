Ucraina. Questa mattina raid arei russi in diverse regioni, Mosca: conquistati altri due centri abitati  

Un allarme aereo è scattato questa mattina a Kiev e nelle regioni settentrionali, centrali e orientali dell’Ucraina di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv e Donetsk

Lo riporta Rbc-Ucraina. A Kiev un edificio a più piani nel quartiere Obolonskyi è stato distrutto dalla caduta di detriti missilistici; è scoppiato un incendio che ha ferito sei persone, tra cui un bambino. Il sindaco della città, Vitalii Klitschko, ha aggiunto che l’incendio è scoppiato all’ottavo e al nono piano dell’edificio. Klitschko ha dichiarato che le sei vittime – quattro donne, una bambina di 11 anni e un uomo – sono state trovate in una casa del quartiere Obolonskyi dai medici metropolitani.

Nellla regione di Donetsk, almeno 2 persone, due donne di 65 e 70 anni, sono morte e 8 ferite a seguito dei bombardamenti russi di stamattina sulla città di Ukrainsk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Vadim Filashkin. “Almeno due persone sono state uccise e otto ferite nel bombardamento mattutino di Ukrainsk. Al mattino presto, i russi hanno bombardato la città con (lanciarazzi, ndr) Uragan, colpendo la zona residenziale. Due donne, di 65 e 70 anni, sono state uccise”, ha scritto Filashkin, aggiungendo che 10 condominii e un edificio amministrativo sono stati colpiti.

Missili balistici russi su Dnipro. Sette persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un attacco russo con missili balistici sulla città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centro-orientale: lo ha reso noto su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, come riporta Ukrinform. Lysak ha precisato che una donna è stata ricoverata in ospedale, mentre gli altri feriti hanno ricevuto curate in ambulatorio. Nell’attacco sono stati colpiti un negozio, oltre ad alcune case e condominii.

Infine l ministero della Difesa di Mosca riferisce che le forze russe hanno preso il controllo degli insediamenti di Stepova Novoselivka nella regione di Kharkiv e Novopokrovske nella regione di Kharkiv.