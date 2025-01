Ucraina. Raid aerei russi su Kharkiv e Odessa: diversi feriti. Distrutte diverse infrastrutture – Video

Un attacco aereo russo notturno a Kharkiv ha ferito quattro persone, distrutto un’attività privata e diverse abitazioni. Attaccata con droni anche Odessa, dove i feriti sono quattro

Lo riporta Reuters. Il sindaco di Kharki Ihor Terekhov sulla sua app di messaggistica Telegram, ha scritto che a causa dei bombardamenti russi, una donna di 62 anni è stata ricoverata in ospedale e un uomo di 66 anni è rimasto ferito. La città è stata sotto il fuoco russo intermittente dall’inizio della guerra, ma da qualche settimana i russi hanno intensificato gli attacchi aerei.

Secondo quanto scrivono i media ucraini, fra cui Ukrinform, citando i soccorritori, verso le 02.30 il drone ha centrato una “impresa civile” che sorgeva in un’ex laboratorio per la lavorazione del legno, facendo esplodere il suo inceneritore a gas. L’incendio che ne è scaturito ha attecchito in diversi edifici nel quartiere Novobavar, estendendosi per circa 1.500 metri quadrati.

L’attacco russo con droni, ha distrutto diverse case nel distretto di Kharkiv che include e circonda la città di Kharkiv, ha affermato un governatore regionale. I servizi di emergenza sono stati chiamati poco dopo mezzanotte per un’attività privata che dopo essere stata colpita ha preso fuoco, con i pompieri, come si vede nel video, che hanno tentato per ore di spegnere le fiamme.

Sempre nella notte, quattro persone sono rimaste ferite in un attacco di droni lanciato dalle forze aeree Russe contro la città di Odessa. “Un uomo di 91 anni è stato ricoverato in ospedale, altre vittime sono state soccorse sul posto”, ha fatto sapere in un messaggio su Telegram il capo dell’amministrazione regionale Oleg Kiper. Kiper ha aggiunto che risultano danneggiati quattro grattacieli residenziali e di cinque villette indipendenti dai droni russi. Danneggiato anche un magazzino di grano. Inoltre 10 auto hanno preso fuoco in uno dei cortili residenziali di Odessa. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per spegnere i vari incendi.