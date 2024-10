Ucraina. Raid russi nella notte con droni su diverse regioni. Mosca: conquistato il villaggio di Nelipivka nel Donetsk

Questa notte l’esercito russo ha lanciato un nuovo attacco con droni su diverse regioni dell’Ucraina la difesa aerea è entrata in azione e afferma di aver abbattuto 29 dei 32 droni lanciati. Mosca avanza nel Donetsk e conquista il villaggio di Nelipivka

Lo riferiscono le forze armate ucraine che affermano di aver abbattuto parte dei droni Shahed di fabbricazione iraniana usati dai russi: “29 droni d’attacco sono stati abbattuti dall’aviazione ucraina nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Sumy e Dnipropetrovsk”, si legge nella nota diffusa da Kiev.

Un bombardamento russo vicino al mercato di Kherson, grande città nel sud dell’Ucraina situata vicino alla linea del fronte, ha provocato la morte di almeno sette civili, ha annunciato l’ufficio del procuratore regionale, precisando che nell’attacco, compiuto “apparentemente” con l’artiglieria, sono morti “tre donne e quattro uomini”. Secondo la stessa fonte sono rimaste ferite anche tre persone.

L’esercito russo ha conquistato il villaggio di Nelipivka nella regione orientale di Donetsk in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero della Difesa russo. Nelle ultime settimane le forze russe hanno accelerato la loro avanzata a Donetsk, conquistando una serie di città e villaggi.

Le forze russe stanno spingendo per riconquistare l’impianto di Vovchansk per la produzione di aggregati, nella regione di Kharkiv (est). Negli attacchi i russi stanno usando lanciafiamme e bombe guidate. Lo ha reso noto il portavoce dell’unità militare regionale, Vitaliy Sarantsev, come riporta Ukrinform. Il nemico “sta cercando di utilizzare la massima portata di armi in quella posizione (l’impianto di aggregazione di Vovchansk, ndr) – ha detto Sarantsev a United News -. Stanno usando un pesante sistema di lanciafiamme e sganciando bombe guidate”. Secondo il portavoce, la situazione sul territorio dell’impianto dopo la sua liberazione da parte delle unità dell’intelligence militare ucraina è “tesa e difficile” poiché il sito è diventato l’obiettivo numero uno per Mosca.