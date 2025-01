Ucraina. Raid russi nella notte lanciati 4 missili e 92 droni su diverse regioni: distrutte diverse infrastrutture – Video

Nella notte le truppe russe hanno lanciato un attacco con missili e droni sulle regioni ucraine di Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk

Lo scrivono le forze armate di Kiev su Telegram, riprese da Ukrinform. Colpita pesantemente la regione di Zaporizhzhia, (video) dove si registrano nella città capoluogo almeno un morto e una trentina di feriti. I russi hanno lanciato quattro missili balistici a corto raggio Iskander-M che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia e 92 droni d’attacco Shahed, di fabbricazione iraniana, tra i quali c’erano anche droni “esche” per confondere la contraerea ucraina.

Il raid russo su Zaporizhzhia, ha preso di mira aree residenziali e infrastrutture edopo il bombardamento diversi edifici risultano distrutti. Lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky, che n un post su Telegram, è tornato a chiedere “più sanzioni” contro la Russia e “più armi”. Quanto accade, scrive Zelensky, “merita una pressione sempre maggiore su questi terroristi”. “Abbiamo bisogno di più sanzioni contro la Russia, di più difesa aerea per proteggere le nostre città e comunità e di armi per i nostri soldati in prima linea”, conclude il presidente, “sostenere l’Ucraina è qualcosa che salva vite umane e che non può aspettare”.

Inoltre nel comunicato si legge: “I nostri soccorritori sono stati feriti durante i ripetuti bombardamenti… Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto, stanno facendo di tutto per aiutare il più possibile le persone”.

Il governatore della regione di Kharkiv, a seguito dei bombardamenti, ha ordinato l’evacuazione dei bambini con i loro tutori da diverse città e villaggi minacciati dall’avanzata delle forze russe. “In totale, 267 bambini e le loro famiglie devono essere evacuati da 16 insediamenti verso luoghi sicuri. La decisione è stata presa a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti ostili” ha annunciato il governatore regionale sui social media.

Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno conquistato il villaggio di Solenoye, nella regione di Donetsk, in Donbass nell’est dell’Ucraina: “conquistato un altro villaggio nell’est dell’Ucraina”. Sempre nelle ultime 24 ore le forze russe hanno conquistato anche il villaggio di Zapadnoye, nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, citato dalle agenzie di Mosca.

Ministero della Difesa Russa afferma che è stata istrutta la roccaforte Ucraina di Krasnoarmeysk. “I proiettili da 203 mm hanno distrutto la roccaforte Ucraina in direzione di Krasnoarmeysk“, rende noto il ministero della Difesa russo. “I militari del Gruppo di forze Tsentr hanno lanciato una serie di attacchi con proiettili ad alto esplosivo da 203 mm per distruggere obiettivi a una distanza di oltre 25 chilometri – prosegue la nota -. L’attacco di un equipaggio del sistema di artiglieria semovente Malka contro una roccaforte AFU situata in una cintura forestale è stato corretto utilizzando un veicolo aereo senza pilota Orlan-30”.