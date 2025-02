Ucraina. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa, Nikolaev e Lutsk: colpite con droni infrastrutture critiche

Le forze armate russe nella notte tra sabato e domenica hanno condotto un nuovo attacco contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina: segnalate numerose esplosioni che hanno rimbombato in tutto il Paese

Lo comunica l’aeronautica militare ucraina, secondo cui già da ieri sera in numerose città e in alcune regioni è stato attivato il sistema antiaereo per l’arrivo di droni kamikaze del tipo “Geran” e i droni esca “Gerbera” che hanno il compito di distrarre le difese aeree ucraine.

Gli attacchi russi si sono concentrati su obiettivi a Lutsk, nell’oblast’ di Volinia e nella città sono state udite quattro serie di esplosioni, dove sarebbero stati colpite diverse infrastrutture. Droni anche sulle città di Dubno, nella regione di Rivne, e Obukhov, nella regione di Kiev. Attaccate anche Odessa e Nikolaev e Voznesensk, nella regione di Nikolaev. Segnalate esplosioni in diverse zone della capitale Kiev.

Nella regione di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk, i droni russi hanno effettuato diversi attacchi contro postazioni di equipaggiamento militare e schieramenti temporanei di truppe ucraine. Inoltre, i bombardieri di prima linea Su-34 hanno effettuato bombardamenti con sistemi UMPK in località recentemente identificate delle riserve delle Forze armate ucraine.

Le Forze Armate dell’Ucraina al momento non hanno comunicato presunti “abbattimenti dei droni russi”, sebbene hanno già riferito di aver respinto l’attacco notturno.