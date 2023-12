Ucraina. Raid russi su Kiev e Odessa diventati obiettivi prioritari di Mosca: distrutti infrastrutture e silos

Non si fermano i raid notturni dell’esercito russo in Ucraina, ma da qualche mese la capitale che sembrava lontano dalla line di scontro, è diventata un obbiettivo costante insieme ad Odessa, della quale Putin ha detto “è russa”

Nella notte i russi hanno attaccato l’Ucraina con 28 droni kamikaze e secondo lo Stato maggiore delle forze armate,24 sono stati abbattuti e solo 4 droni sono arrivati a segno, colpendo un impianto infrastrutturale nell’oblast di Mykolaiv e danneggiando un impianto di stoccaggio del grano nell’oblast di Odessa, oltre a diversi palazzi a Kiev e nella regione della capitale.

A Kiev nella notte almeno due persone sono rimaste ferite a causa di un nuovo attacco con droni Russi, il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito di un impatto che ha interessato i piani alti di un palazzo, innescando un incendio. “A causa dell’attacco nemico contro la capitale si è registrata la distruzione parziale di edifici residenziali: un palazzo di molti piani nel distretto di Solomianskyi e una casa privata a Darnytskyi – ha denunciato via Telegram il sindaco di Kiev – I medici hanno disposto il ricovero di una persona residente in un grattacielo rimasta ferita e un’altra persona è stata assistita sul posto”. Secondo le notizie delle autorità di Kiev, sul grattacielo nella zona sudoccidentale della città sarebbero finiti frammenti di un drone abbattuto. Un giornalista dell’agenzia Dpa ha confermato che nelle scorse ore a Kiev sono state avvertite esplosioni provocate dall’attività della contraerea. E sono tornate a suonare le sirene per l’allarme antiaereo nella capitale e in altre regioni ucraine. Nel quartiere Solomiansky, nel sud-ovest della capitale, si segnalano “fiamme ai piani superiori” dell’edificio, ha aggiunto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko.

Kiev ormai è regolarmente presa di mira da attacchi missilistici e droni russi, ma secondo l’esercito ucraino, la maggior parte di essi viene abbattuta dalla difesa aerea. L’allarme aereo è stato lanciato in tarda serata a Kiev. Poco dopo, i residenti della zona hanno sentito forti esplosioni. Il municipio ha inizialmente annunciato che in città era operativa la difesa aerea, invitando i residenti a rimanere nei rifugi.

“Un edificio residenziale a Kiev colpito da uno Shahed”, un drone di fabbricazione iraniana utilizzato regolarmente da Mosca per questi attacchi contro il suo vicino: così su Telegram il capo dell’amministrazione presidenziale Andrii Iermak. Un uomo del quartoere è stato ricoverato in ospedale, un altro ha ricevuto cure mediche sul posto, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli. L’amministrazione militare della città ha pubblicato su Telegram le foto degli appartamenti con i bovindi fatti saltare dalle esplosioni. Secondo le informazioni diffuse, non si è trattato dell’attacco di un drone, ma delle schegge di un drone abbattuto che hanno assicurato che l’incendio potesse essere spento rapidamente. Nel quartiere Golosiivsky (a sud della città), un frammento di un drone distrutto è caduto su un grattacielo, senza causare vittime.