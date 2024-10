Un’allerta aerea è stata annunciata nella serata di ieri a Kiev e nella regioni di Dnipro, Sumy e Konotop A Kiev un drone russo un palazzo che va in fiamme: una ragazza di1 5 anni è morta

Lo riferisce Rbc-Ucraina citando l’amministrazione militare della città di Kiev su Telegram e l’aeronautica militare ucraina. Una ragazza di15 anni è morta, cinque residenti sono rimasti feriti e una persona è stata ricoverata in ospedale, dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Un giornalista dell’Afp presente sul posto ha visto quello che sembrava essere un drone ronzare in alto prima di schiantarsi contro l’edificio, esplodendo in una palla di fuoco.

“Gli appartamenti dal 17° al 21° piano sono stati danneggiati. I soccorritori hanno localizzato l’incendio negli appartamenti dal 20° e 21° piano”, ha aggiunto. L’attacco è avvenuto nel quartiere Solomianskyi, nella parte occidentale della città. I vigili del fuoco lottano per impedire che il fuoco si propaghi agli altri piani.

Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico anche su Dnipro, diversi edifici residenziali della città sono stati colpiti, tre persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Lo riporta il sito Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione, Sergey Lysak.

Nella regione di Kherson sulla riva destra del Dnepr, i paracadutisti russi hanno distrutto un cannone occidentale delle forze armate ucraine. Lo ha riferito ai giornalisti il Ministero della Difesa russo .L’equipaggio dell’obice Msta-B da 152 mm dei paracadutisti d’artiglieria del gruppo di truppe Dnepr ha distrutto insieme all’equipaggio un’arma di fabbricazione occidentale delle truppe ucraine sulla riva destra del Dnepr nella regione di Kherson,

“Riconoscimento con un UAV scoperto nelle profondità del territorio controllato dalle forze armate ucraine sulla riva destra del Dnepr nella regione di Kherson, un cannone mimetizzato di fabbricazione occidentale con un equipaggio nelle vicinanze. I dati ricevuti sono stati trasferiti al controllo dell’artiglieria punto Dopo aver ricevuto i dati sul bersaglio, i paracadutisti con Utilizzando il cannone 2A65 Msta-B, hanno sparato al nemico, colpendo il cannone nemico e distruggendo il suo equipaggio”, afferma il rapporto.