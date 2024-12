Ucraina. Raid russo nella notte con 108 droni su diverse regioni: nel Donetsk conquistati altri 2 villaggi a est di Pokrovsk

Nuovo attacco aereo effettuato nella notte tra sabato e domenica dalle truppe russe con 108 droni iraniani modello “Shahed” e altri tipi oltre ai missili guidati

Lo riporta su Telegram l’esercito ucraino, aggiungendo che 56 droni sono stati distrutti sulle regioni di Kiev, Sumi e Chernigov (nord), Cherkassy (centro), Khmelnitsky (ovest), Nicolaiev (sud), Kharkiv (nord-est), Donetsk, Poltava e Dnipro (est). “A causa delle misure delle forze di difesa, 49 droni nemici non hanno raggiunto i loro obiettivi e altri tre sono tornati in Russia”, aggiunge il rapporto dell’esercito ucraino, che riconosce danni alle infrastrutture, agli edifici, agli appartamenti, alle case private, alle automobili e all’impatto sulle proprieta’ su di essi resti dei manufatti intercettati.

A Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale, due persone sono rimaste ferite questa mattina in un attacco delle forze russe. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale Vitaly Kim, come riporta Rbc-Ucraina. “Oggi, 15 dicembre, alle 06:57 (le 5:57 in Italia, nfdr), il nemico ha attaccato la città con un drone del tipo Shahed 131/136”, ha scritto Kim, aggiungendo che “due lavoratori sono rimasti feriti” e una infrastruttura non precisata è stata danneggiata.

Il ministero della Difesa russo ha reso noto oggi che le sue forze hanno conquistato altri due villaggi in altrettante aree chiave del fronte dell’Ucraina orientale, mentre avanzano verso la città strategica di Pokrovsk e la città industriale di Kurakhove. Le truppe hanno “liberato” il villaggio di Vesely Gai a sud di Kurakhove e il villaggio di Pushkine a sud di Pokrovsk, entrambi nella regione di Donetsk, ha affermato il ministero in un briefing.