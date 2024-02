Ucraina. Raid russo nella notte su albergo nel Kharkiv: ci sarebbero diversi feriti

Una persona si trova sotto le macerie di un hotel di tre piani distrutto nella notte in un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Kiev ha perso 290 soldati a Donetsk in 24 ore

Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, come riporta Ukrinform. “Gli occupanti hanno colpito a Zolochiv, nel distretto di Bohodukhiv. Un hotel di tre piani è stato distrutto. C’è una persona sotto le macerie… C’è anche un incendio sulla facciata di un negozio”, ha scritto Syniehubov, aggiungendo che due donne e un uomo sono state tratte in salvo e un bambino di 2 mesi è morto. Oltre ad un albergo nell’attacco missilistico russo colpiti anche edifici civili. Nell’attacco sono rimaste ferite tre donne di 21, 28 e 39 anni anni, inclusa la madre del bambino. “Intorno alle 2.30 della notte a Zolochiv, nel distretto di Bogoduhiv, un albergo è stato distrutto in seguito ad attacchi con missili S-300. Un bambino di 2 mesi è morto”, ha scritto Synegubov, “un altro atto di terrorismo contro i civili”.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’Ucraina ha perso circa 290 soldati nella regione di Donetsk nelle ultime 24 ore. Lo Nel periodo considerato, le forze armate russe hanno respinto due attacchi delle truppe ucraine in direzione Donetsk, due attacchi in direzione Krasnyi Lyman e un altro in direzione Donetsk Sud. “Il nemico ha perso fino a 290 militari, due veicoli da combattimento blindati e quattro veicoli [in direzione Donetsk]”, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Kiev ha inoltre perso fino a 260 soldati in direzione Krasnyi Lyman e fino a 130 in direzione Kupyansk, ha aggiunto il ministero.