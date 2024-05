Ucraina. Raid russo su un megastore a Kharkiv: almeno 6 morti e 40 feriti 

Lo ha riferito il sindaco della città Igor Terekhov, aggiungendo che al momento i morti accertati sono sei morti, 40 i feriti e 16 dispersi, il locale era affollato e “molte persone sono scomparse e ci sono molti feriti”. Le immagini pubblicate sui social network ucraini hanno mostrato l’edificio da cui fuoriusciva un’enorme colonna di fumo nero. Il megastore colpito è situato in un’area di grandi magazzini accanto a un parcheggio.

Il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov in un aggiornamento su Telegram sul raid russo che ha colpito un megastore di Kharkiv, ha specificato che l’attacco è stato fatto con due bombe Kab e che non c’è “nessuna struttura militare nelle vicinanze”.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.

As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024