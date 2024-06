In risposta agli attacchi delle Forze Armate ucraine di ieri contro obiettivi civili, le truppe russe hanno effettuano attacchi mirati su infrastrutture: impianti energetici, industria della difesa, strutture militari amministrazione e comunicazioni dell’Ucraina, oltre che su attrezzature, Forze Armate ucraine e mercenari

Lo riporta Ria Novosti. Sabato notte è stato lanciato un allarme aereo in tutta l’Ucraina. I media locali hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nella regione di Volyn, nella regione di Vinnytsia, a Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk e nella città di Stryi, nella regione di Lviv. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lviv, Maxim Kozitsky, ha annunciato il danneggiamento di un’infrastruttura energetica critica.

Nell’attacco le forze armate russe hanno colpito con un attacco missilistico “infrastrutture energetiche critiche” nella regione di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, e in quella di Zaporizhzhia nel sud. Come spiega la Ukrenergo, la principale compagnia elettrica dell’Ucraina, gli impianti sono stati danneggiati. Inoltre due ingeneri sono rimasti feriti a Zaporizhzhia e sono ricoverati in ospedale.

A Leopoli dopo l’attacco all’impianto energetico, è scoppiato un incendio, come ha riferito su Telegram Maksym Kozytskyi, capo dell’amministrazione militare regionale. Squadre di soccorso sono sul posto per contenere le fiamme. La notizia viene riportata anche dal Kiev Independent

Inoltre questa mattina l’esercito russo ha colpito la posizione delle forze armate ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk, nell’Ucraina occidentale. Lo ha detto a RIA Novosti il ​​coordinatore della resistenza Nikolaev, Sergei Lebedev. “La mattina alle 4:30 del 22 giugno, vicino a Ivano-Frankivsk, un razzo è volato sul luogo dei sostenitori di Bandera, che avevano allestito in uno degli istituti scolastici”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia.

Come hanno riferito gli informatori, dopo l’attacco, gli ospedali della città erano stracolmi di soldati feriti delle forze armate ucraine. I medici stanno lavorando duro. Allo stesso tempo, nei reparti di chirurgia e terapia intensiva sono in servizio i dipendenti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU).

Lebedev aveva precedentemente riferito di attacchi contro strutture militari e magazzini delle forze armate ucraine nella regione di Lviv, dove erano immagazzinate parti di aerei, nonché di danni alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Lviv, Vinnytsia, Khmelnytsky, Volyn e Ivano-Frankivsk.