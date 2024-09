Ucraina. Regione di Sumy nuovo obiettivo di Mosca: colpite le centrali elettriche

Le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture energetiche nell’oblast di Sumy, nell’Ucraina orientale

Lo hanno affermato le autorità locali spiegando che a causa dei raid è stata interrotta la fornitura di energia elettrica in alcuni distretti e aggiunto che quindi sono state costrette a ricorrere a sistemi di alimentazione di riserva. Le autorità hanno anche affermato che la Russia ha lanciato verso Sumy 16 droni e la contraerea li ha abbattuti, versione difficile da credere, altrimenti non si spiegherebbe cosa ha colpito le infrastrutture energetiche.

La regione di Sumy è diventata un obiettivo di Mosca e prevedibilmente verrà occupata come il Donbass e le altre tre regioni in mano ai russi. Il motivo è semplice, da Sumy che confina con la regione russa di Kursk sono entrate le truppe ucraine che hanno invaso un fazzoletto di territorio russo e da li che continuano ad arrivare rinforzi di uomini e mezzi. Le truppe russe quindi da settimane bombardano la zona, distruggendo depositi di armi e truppe in attesa di trasferimento ed ora anche le infrastrutture energetiche.