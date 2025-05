Ucraina. Rubio: “Russia prepara  documento con richieste per cessate il fuoco,  me l’ha detto Lavrov”

La Russia sta preparando un documento contenente richieste all’Ucraina che dovrebbero portare non solo a un cessate il fuoco, ma anche a un’estensione dei negoziati

Lo ha affermato il Segretario di Stato americano Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Per Mosca, il cessate il fuoco di 30 giorni proposto da Zelensky è irrilevante; La Russia non vuole un cessate il fuoco per un certo periodo di tempo, ma il divieto assoluto di azioni militari e per ottenere questo servono delle proposte per l'Ucraina che la Russia sta preparando.