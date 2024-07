Ucraina. Russi avanzano nel Donetsk: caduta anche Časiv Jar. ISW: “Kiev non potrà condurre controffensive fino al 2025”

Continua lenta ma costante l’avanzata russa che conquistano anche Časiv Jar, importante snodo strategico e porta di accesso a Kostjantynivka

La battaglia più dura della linea del fronte si combatte nel Donetsk, dove l’esercito di Mosca, continua a guadagnare terreno conquistando Časiv Jar, importante snodo strategico e porta di accesso a Kostjantynivka e nella notte un attacco missilistico russo ha colpito Myrnohrad e Kostjantynivka uccidendo cinque persone e ferendone dieci.

Secondo ISW, le Forze Armate ucraine continueranno a difendersi per i prossimi sei mesi e non saranno in grado di condurre un’operazione controffensiva su larga scala fino al 2025, scrive nel suo rapporto quotidiano l’Istituto per lo studio della guerra. Secondo gli analisti, le forze ucraine potrebbero essere in grado di condurre operazioni controffensive limitate, mentre sono sulla difensiva, ma tutto dipende dal flusso di aiuti occidentali.

Il rapporto dell’ISW cita anche un editoriale dell’11 luglio sul New York Times in cui un alto funzionario della NATO affermava che l’Ucraina avrebbe dovuto attendere maggiore assistenza di sicurezza occidentale e schierare più forze al fronte prima di lanciare operazioni di controffensiva. Un alto funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affermato che le forze ucraine rimarranno sulla difensiva per i prossimi sei mesi, all’incirca fino a gennaio 2025, e che è improbabile che le forze russe ottengano guadagni significativi durante quel periodo.