Ucraina. Russi avanzano nel Donetsk: conquistati altri 4 insediamenti. Bombe su Kharkiv, Odessa e centro controllo droni

Continua l’avanzata russa, nella regione di Donetsk le truppe hanno preso controllo di altri tre insediamenti

Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca specificando che i tre insediamenti nella regione di Donetsk sono: Leonidivka , nel distretto di Bakhmut, Novoukrainka e Shakhtarske a una quindicina di chilometri a nord-ovest di Vuhledar.

Sempre nella Repubblica popolare di Donetsk, il ministero della Difesa russo ha riferito che il 31 ottobre le truppe russe hanno liberato l’insediamento di Yasnaya Polyana e questa conquista peggiorerà la logistica dell’esercito ucraino a Velikaya Novosyolka, dove le forze di Kiev hanno creato una potente roccaforte, hanno riferito giovedì alla TASS gli ambienti della difesa. “Con l’avanzata a Yasnaya Polyana, la logistica del gruppo tattico nemico a est di Velikaya Novosyolka, dove [l’esercito ucraino] hanno allestito una potente area fortificata, verrà interrotta”.

Nel bollettino settimanale il ministero della Difesa russo scrive di avere colpito in un bombardamento “il centro di controllo” per gli attacchi con i droni delle forze armate ucraine, aggiungendo che in vari raid sono stati colpiti “officine di produzione e aree di stoccaggio” dei droni, depositi di munizioni e carburante, infrastrutture energetiche che alimentano il complesso militare-industriale ucraino, aeroporti militari e ferrovie utilizzate “per il trasferimento di armi ed equipaggiamenti occidentali”.

Nei raid su Odessa, ieri sera due vigili del fuoco ucraini sono rimasti feriti in seguito ad un attacco russo contro una caserma dei pompieri. Lo ha reso noto su telegram il servizio di emergenza statale della regione, come riporta Ukrinform. “I vigili del fuoco sono stati attaccati dal nemico. Due soccorritori che stavano andando nel rifugio durante il raid aereo sono rimasti feriti, sono attualmente in ospedale”, si legge nel messaggio. La caserma e i camion dei vigili del fuoco sono stati danneggiati.

Altre bombe russe sulla regione di Kharkiv , dove ieri sera 5 persone sono rimaste ferite in bombardamenti russi. Una bomba aerea guidata ha colpito l’area di un’impresa nella cittadina di Dergachi, alle porte di Kharkiv, provocando un incendio: un uomo di 39 anni è stato ferito da schegge di vetro e un 64enne ha ricevuto cure mediche sul posto. Un’altra bomba aerea guidata ha colpito Kharkiv e la sua periferia ferendo altre tre persone che hanno ricevuto cure mediche sul posto: hanno subito danni un’abitazione e alcune auto.

Sempre a Kharkiv il bilancio dell’attacco russo a un condominio, sale a 3 morti tra cui due ragazzi di 12 e 15 anni, e 36 feriti. Lo rendono noto i servizi di soccorso ucraini.