Ucraina. Russi bombardano e avanzano, Kiev ammette di essersi ritirarata da Urozhaine per salvare i suoi soldati

“Poiché il nemico ha distrutto quasi tutto a Urozhaine, le forze di difesa ucraine si sono ritirate in altre posizioni. La decisione è stata presa per preservare la vita e la salute dei nostri militari che stavano mantenendo la difesa in quel luogo”

Lo ha dichiarato Nazar Voloshin, un portavoce militare ucraino, all’emittente pubblica Suspilne. spiegando che le forze ucraine si sono ritirate dall’abitato di Urozhaine nella regione orientale di Donetsk per salvare la vita dei soldati.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che oggi giovedì, ha abbattuto tutti i 16 droni Shahed e due dei tre missili lanciati sul suo territorio dalla Russia durante la notte. Gli obiettivi sono stati abbattuti in cinque diverse regioni del Paese, ha dichiarato l’aeronautica in un post su Telegram.

Ieri sera almeno due esplosioni e allarmi aerei si sono registrati a Kiev, secondo i giornalisti dell’AFP sul posto. Su Telegram, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che le difese antiaeree ucraine sono state attivate e che un incendio è stato segnalato nel quartiere Darnytsky (sud-est). Da parte sua, l’aviazione, su Telegram, aveva detto alle 21,51 (ora italiana) che i droni si stavano dirigendo verso la capitale da est.

Il governatore di Kharkiv: donna di 60 anni uccisa in un bombardamento vicino a Kupiansk. “Intorno alle 02:30, nel distretto di Kupyansk, circondario di Kurylivska, abitato di Hlushkivka: una casa privata ha preso fuoco a causa di un bombardamento nemico. Una donna di 60 anni è morta e due uomini di 69 e 80 anni sono rimasti feriti”. Lo scrive su Telegram Oleh Sinehubov, governatore della regione di Kharkiv

Bombardamenti russi sulla regione di Donetsk, almeno cinque morti. “La mattina di oggi 18 luglio 2024, gli occupanti hanno bombardato il villaggio di Pleshchiyivka, nel distretto di Kramatorsk. Un residente di 85 anni è morto a causa di un colpo inferto a un edificio residenziale. Hanno cercato di salvare sua moglie, ma è morta durante i soccorsi. Le forze armate della Federazione Russa hanno inoltre colpito il villaggio di Hrodivka, nel distretto di Pokrovsk. Le munizioni degli occupanti hanno colpito il settore privato, dove tre donne di 26, 32 e 77 anni sono morte per ferite potenzialmente letali”. Così la Procura della Regione di Donetsk

Il think tank Usa Isw, conferma gli avanzamenti russi a sud di Donetsk per mettere in sicurezza le linee logistiche. “Le forze russe hanno compiuto progressi significativi verso un’importante linea di comunicazione terrestre nell’area di Vuhledar (a sud-ovest della città di Donetsk), ma questi guadagni probabilmente non sono avvenuti nelle ultime 24 ore”.

Lo segnala il think tank statunitense Istitute for the Study of War (Isw). Si legge ancora nel punto della situazione di oggi: “Un filmato geolocalizzato pubblicato il 17 luglio, ma probabilmente girato all’inizio di luglio, mostra un veicolo blindato russo che avanza rapidamente lungo una barriera frangivento fino a un punto vicino al percorso T0524 Marinka-Vuhledar a sud-est di Vodyane e a nord-est di Vuhledar, a circa cinque chilometri dalla linea del fronte valutata in precedenza.

La velocità e la facilità di avanzamento del veicolo suggeriscono che le forze russe probabilmente detengono posizioni aggiuntive nelle aree di campo a est di Vuhledar e sono state in grado di fornire copertura al veicolo mentre avanzava. Le immagini satellitari disponibili in commercio del 14 luglio mostrano altri probabili veicoli russi distrutti lungo la stessa area frangivento vicino al percorso T0524 a sud-est di Vodyane, confermando ulteriormente che le forze russe sono avanzate in quest’area.

I blogger militari russi hanno iniziato ad amplificare e discutere il filmato solo il 17 luglio, suggerendo che non fosse circolato nello spazio informativo russo prima del 17 luglio. Le fonti russe hanno a lungo sottolineato, fin dal 2022, che l’obiettivo tattico principale nell’area di Vuhledar è che le forze russe interdicano la strada T0524 e interrompono i GLOC ucraini verso Vuhledar”.