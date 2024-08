Ucraina. Secondo Massiccio attacco russo con oltre 127 missili e 109 droni: colpite infrastrutture elettriche e gas

Le forze russe nella notte hanno lanciato un nuovo massiccio attacco con 127 missili e 109 droni, su quasi tutte le regioni ucraine: colpito le infrastrutture elettriche e del gas e le autorità hanno reintrodurre ‘blackout’ di emergenza in molte regioni. Almeno cinque i morti nelle zone colpite

L’obiettivo del nuovo potente attacco russo è il logoramento psicologico della popolazione, già abbastanza traumatizzata dall’attacco di ieri che ha messo in ginocchio colpite 15 regioni nella quali sonocon oltre 200 rta missili e droni state distrutte le infrastrutture energetiche.notte con droni e missili in Ucraina. Lo hanno riferito le autorità di Kiev. Oggi la replica con 127 missili e 109 droni sgancciate nelle regioni di Khmelnytskyi, Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv, Zhytomyr e Zaporizhia dove i droni hanno provocato un morto e due feriti. Lo riferisce l’agenzia Unian.

Alle 7:57, l’Aeronautica ha segnalato drono sulla regione meridionale di Sumy che volavano in direzione nord-est. Ci sono anche droni al confine tra le regioni di Cherkasy e Kiev. “Droni” nel sud e nel nord della regione di Chernihiv in direzione ovest. Alle 7:11, il distretto militare di Kiev ha riferito che la capitale stava respingendo un attacco combinato di missili e droni.

Gli attacchi aerei russi di questa mattina in Ucraina hanno provocato almeno quattro morti, nello specifico nel distretto di Kryvy Rih, colpia da tre missili ipersonici Kinzhal e nella regione di Zaporizhzhia, come ha riportato The Kyiv Independent. Segnalate esplosioni nella regione di Khmelnytsky.

I servizi di emergenza ucraini su Telegram hanno dichiarato che il primo attacco è arrivato intorno a mezzanotte, quando un missile ha colpito un albergo e ha parzialmente distrutto l’edificio di quattro piani. Il governatore locale della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha riferito di due morti nell’attacco del drone Shahed, tra cui un uomo e una donna. Missili e droni anche su Kiev, dove si sono udite potenti esplosioni e 52mila residenti sono stati costretti a rifugiarsi nelle stazioni della metro.

Droni anche sul Donbass e il sindaco di Myrnohrad riferisce di bombe e razzi senza sosta: “La nostra unica speranza sono gli aiuti militari occidentali. Dobbiamo colpire a distanza, distruggere la loro logistica”, dice Yuriy Tretyak, primo cittadino della città mineraria dove prima della guerra abitavano 50mila carbonai, oggi quasi disabitata.

Dal Cremlino confermano che tutti gli obiettivi sono stati colpiti: “Distrutte armi occidentali”. Secondo diversi analisti, Vladimir Putin vuole trasmettere la convinzione che l’offensiva contro Kursk non lo ha scalfito, mentre il suo arsenale militare può colpire ogni città in qualunque momento. Il presidente russo ha atteso venti giorni prima di scagliare la ritorsione per l’attacco al territorio russo e lo ha fatto riempiendo i cieli ucraini con uno sciame infinito di droni e missili, che hanno colpito in qualsiasi direzione dalla capitale fino al confine polacco e romeno.