Ucraina. Sindaco di Kiev, Klitschko: Zelensky è all’angolo, “Aspettiamo il voto Usa, ma per la pace servirà un referendum”

“Zelensky ha concentrato troppo potere nelle sue mani, ne consegue che il parlamento ha perso ogni ruolo rilevante. Aspettiamo il voto Usa ma per sancire la pace servirà un referendum, q ualsiasi mossa faccia, il nostro Presidente rischia il suicidio politico”

E’ quanto ha detto Vitali Klitschko, 53 anni, sindaco di Kiev dal 2014 in oltre un’ora in un’intervista al Corriere della Sera. “I prossimi mesi saranno molto difficili per Zelensky – sottolinea il sindaco -. Dovrà continuare la guerra con nuove morti e distruzioni, oppure prendere in considerazione un compromesso con Putin? E, in questo caso, che pressioni arriveranno dall’America, se dovesse vincere Trump? E come spiegare al Paese che occorre rinunciare a pezzi di nostro territorio costati la vita a migliaia dei nostri eroi combattenti?”. “Qualsiasi mossa faccia – sottolinea Klitschko – il nostro presidente rischia il suicidio politico. Sarebbe un incubo se dovessimo combattere per altri due anni”.

Poi propone una sua soluzione: “Zelensky probabilmente dovrà ricorrere a un referendum, non credo possa raggiungere da solo accordi tanto dolorosi e importanti senza la legittimazione popolare. Una via d’uscita per lui potrebbe essere la creazione di un governo d’unità nazionale, un po’ come è avvenuto in Israele dopo il 7 ottobre. Però, non credo sia disposto a rinunciare al potere accentrato nelle sue mani che gli garantisce la legge marziale”.

Vitali Klitschko accusa il presidente ucraino di essere troppo accentratore: ” Zelensky ha concentrato troppo potere nel suo ufficio. Ne consegue che il parlamento ha perso ogni ruolo rilevante. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra è una repubblica democratica legata alla tradizione dei governi europei. Stiamo lottando per difenderci dalla dittatura russa, vogliamo restare del tutto diversi dal regime di Putin. Già sei mesi fa ho detto alla stampa tedesca che sentivo puzza di autoritarismo a casa nostra”.