Ucraina. Spento l’ultimo reattore attivo della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il reattore “è stato spento in modo controllato” e “sono in corso le procedure per il suo raffreddamento”, dicono sia ucraini che russi

Spento l’ultimo reattore rimasto in attività della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dunque la centrale – controllata dalle forze armate russe – da questa notte risulta completamente spenta per motivi di sicurezza.

In una nota diffusa su Telegram, l’operatore ucraino per l’energia nucleare, Energoatom ha reso noto lo spegnimento del reattore e che inoltre “sono in corso le procedure per il suo raffreddamento”.

Da parte russa, Vladimir Rogov, presidente della società “We Are Together With Russia” ha dichiarato che: “Il reattore è stato spento in modo controllato” nella prospettiva di poter, in futuro, riavviare la centrale.

“Per più di tre giorni, la centrale nucleare ha funzionato a una potenza estremamente bassa, 11-14%, 110-140 MW con una capacità di 1.000 MW.” Tuttavia, far funzionare la centrale in questo è estremamente pericoloso, per cui è stato deciso di spegnere anche l’ultimo reattore. “Ora gli esperti stanno esaminando come salvare la centrale nucleare”, ha detto Rogov.