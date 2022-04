Ucraina. Spuntano VIDEO e FOTO dell’Incrociatore Moskva affondato: cosa sappiamo e cosa no

Spuntano fuori dai social media un video e diverse immagini, evidentemente non verificate, ma graficamente attendibili, dell’Incrociatore russo Moskva prima di affondare: tra la versione ucraina e quella russa

Emergono nuovi aspetti dalla vicenda dell’Incrociatore russo Moskva affondato al largo di Odessa: un video e diverse foto stanno girando per il web e benché non verificate, è evidente che ritraggano un incrociatore di classe Slava con i segni di un incendio a bordo e di quella che pare un’esplosione, ed allo stato, non risultano altri incrociatori dello stesso tipo coinvolti in incidenti simili.

Prendendo quindi per buone, almeno in ipotesi, tali immagini, restano sul campo le due versioni dell’affondamento: per gli ucraini la nave sarebbe stata colpita da due missili Neptune, la Russia ha invece affermato che un incendio di origine sconosciuta ha provocato l’esplosione delle munizioni immagazzinate sulla nave e che le conseguenti esplosioni hanno provocato gravi danni strutturali. La nave è infatti affondata mentre veniva rimorchiata – quindi dopo essere stata soccorsa – in un porto di Sebastopoli, a causa di una tempesta.

Il particolare della tempesta è stato inoltre confermato anche da alcune fonti ucraine, tra cui la Guardia Costiera di Kiev, che ha riferito come la marina di Mosca proprio a causa della tempesta non sia riuscita neppure a prestare soccorso all’equipaggio della nave.

Queste drammatiche immagini sembrerebbero dare delle almeno parziali conferme della versione russa, non sembrano, infatti, esserci sullo scafo squarci dovuti a missili impattati e il fatto che le condizioni del meteo appaiano tutto sommato tranquille – se filmanto e foto fossero autentiche – confermerebbe che sono foto probabilmente scattate dalle navi di Mosca arrivate in soccorso dell’Ammiraglia e del suo equipaggio e che quindi l’affondamento è avvenuto mentre la Moskva, già soccorsa, veniva rimorchiata.

L’equipaggio della nave ieri è stato mostrato durante un incontro col comandante della Marina russa nel porto di Sebastopoli. Secondo quanto riferito dall’Interfax, l’ammiraglio russo Nikolay Evmenov ha affermato che i marinai del Moskva continueranno a servire nella Marina, su altre navi della flotta. Mosca non ha reso noto se vi sono state vittime ed in che numero, per gli ucraini sarebbe stata una strage, ma va ammesso che le immagini – seppure da verificare – mostrano uno scenario assai diverso.