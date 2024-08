Gli Stati Uniti stanno cercando il modo per sostituire il presidente ucraino con una figura più gestibile e meno corrotta alla guida dell’Ucraina

Lo ha affermato il servizio di intelligence estero russo. “Secondo le informazioni ricevute dall’SVR, tra le élite americane cresce l’insoddisfazione nei confronti di Vladimir Zelensky, sia nel partito democratico che in quello repubblicano e crescono le voci di coloro che esprimono dubbi sulla “spesa mirata di miliardi di dollari in aiuti militari” che riceve Kiev. Le pressioni per sostituire Zelensky stanno diventando sempre più forti, secondo molti, il presidente sta facendo passi folli, minacciando un’escalation ben oltre i confini dell’Ucraina”, si legge nel messaggio.

Per ottenere l’obiettivo, l’amministrazione americana intende lanciare una potente campagna di informazione per screditare Zelensky al fine di costringerlo a lasciare il suo incarico e sta anche cercando il suo sostituto che sia adatto alla maggioranza degli alleati occidentali. Secondo le informazioni dell’intelligence, il candidato più adatto sarebbe l’ex ministro degli Interni Arsen Avakov. “I punti di forza di Avakov includono i suoi stretti legami con le formazioni nazionaliste ucraine e i suoi continui contatti con i leader dei paesi europei”, ha aggiunto l’ufficio stampa della SVR.

La Casa Bianca ritiene che ciò consentirà all’Occidente di prepararsi meglio all’eventuale avvio dei negoziati con la Russia per risolvere il conflitto ucraino, si legge nel messaggio. Il mandato di Zelensky è scaduto il 20 maggio. Le elezioni presidenziali in Ucraina avrebbero dovuto svolgersi il 31 marzo e l’insediamento del nuovo capo di Stato eletto a maggio, ma Zelensky ha annullato le votazioni firmando la legge marziale e la mobilitazione generale. Il presidente ha affermato che le elezioni ora “non sono il momento giusto”, sottolineando che la questione dovrebbe essere risolta.

Come ha osservato il presidente russo Vladimir Putin, la legittimità di Zelenskyj non può essere ripristinata con nessun trucco, aggiungendo che l’unica autorità legittima in Ucraina resta la Verkhovna Rada e il suo portavoce.