Ucraina. Sumy nuovo obiettivo russo: almeno 65 feriti nel raid missilistico di oggi

Mentre sono in coso i colloqui a Riad tra Usa e Russia per un cessate il fuoco, i bombardamenti non si fermano da nessuna delle due parti

Questa mattina le truppe russe hanno lanciato un pesante attacco missilistico nella zona centrale di Sumy, nell’Ucraina orientale, che dopo la cacciata dei soldati ucraini da Kursk, per Mosca è diventata la nuova regione da conquistare per creare una zona cuscinetto ed prevenire una nuova invasione nel Kursk.

Secondo le ultime notizie diffuse via Telegram dall’ufficio del procuratore della regione di Sumy, l’attacco russo avrebbe provocato “65 feriti, compresi 14 bambini”, il bombardamento ha colpito un “quartiere residenziale”. Nel raid è stata anche danneggiato un ospedale pediatrico e i bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta, ha reso noto il sindaco di Sumy, Artem Kobzar.

Nelle ultime 24 ore, affermano fonti ucraine, almeno quattro persone sarebbero state uccise e altre 13 rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti in Ucraina, aggiungendo che le difese aeree ucraine hanno intercettato 57 dei 99 droni russi lanciati durante la notte, tra cui droni d’attacco tipo Shahed.

Kiev nelle ultime 24 ore ha lanciato un attacco con 227 droni sulla Russia

Le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 227 droni ucraini nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. Lo riporta l’agenzia britannica Reuters. Il ministero della Difesa russo ha affermato che un drone ucraino ha tentato di attaccare una stazione di pompaggio petrolifera nella Russia meridionale che serve un oleodotto che trasporta il petrolio del Mar Caspio dal Kazakistan al porto russo di Novorossiisk per l’esportazione, affermando che il drone è stato abbattuto prima che potesse raggiungere la stazione di pompaggio.

Inoltre La Russia afferma che un attacco di droni ucraini ha danneggiato un’altra stazione di distribuzione del gas il 22 marzo, nonostante sia in corso lo stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche.

L’Ucraina ha condotto due attacchi con i droni sulla stazione di distribuzione del gas di Valuika, nella regione di Belgorod, il 22 marzo, danneggiando le attrezzature, ha dichiarato lunedì il ministero della Difesa russo. La dichiarazione del ministero non dice se la stazione ha continuato a funzionare come di consueto o meno.

Inoltre, ha dichiarato che le forze ucraine hanno tentato di attaccare il giacimento di condensato di gas di Glebovskoye in Crimea il 23 marzo, ma che le difese aeree russe hanno respinto l’assalto. In precedenza, il ministero ha dichiarato che lunedì l’Ucraina ha tentato di attaccare con un drone la stazione di pompaggio Kropotkinskaya del gasdotto CPC nella regione russa di Krasnodar. La stazione è attualmente in riparazione dopo un precedente attacco.

Pubblicità Pubblicità