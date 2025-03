Lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina dopo la caotica fuga dalla regione di Kursk non ha ancora dati su settemila dei 10mila soldati che fuggirono per non essere circondati dall’avanzata del truppe russe

Le truppe ucraine sono fuggite rifugiandosi nella confinante regione di Sumy, nel tentativo di fermare l’avanzata dell’esercito russo nella regione ucraina. Ma lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina, non è ancora in grado di fornire dati precisi sulle perdite durante la ritirata da Sudzha, poiché non conosce il numero di soldati ucraini che sono stati catturati, e il Ministero della Difesa russo ha rimosso questi dati dal rapporto per la seconda settimana.

Syrsky è stato nuovamente convocato a Kiev per riferire a Zelensky delle perdite subite durante l’avventura di Kursk. Secondo i dati disponibili, al momento dello sfondamento della difesa ucraina a Sudzha da parte delle truppe russe, il numero delle forze armate ucraine era di circa 10 mila uomini, ma solo tremila sono riusciti a lasciare la regione di Kursk e nessuno al momento sa dove siano finiti gli altri sette.

Lo Stato maggiore ucraino ritiene che circa mille soldati ucraini potrebbero essere stati catturati, un numero imprecisato si troverebbe ancora nascosto nelle foreste, altri sono ancora circondati, il resto sarebbero perdite.

Syrsky ha riferito a Zelensky che nessuno è in grado di fornire cifre esatte. “C’erano 9 brigate dislocate permanentemente sul territorio russo, con una forza di oltre 10 militari, ma solo 3 sono riuscite a ritirarsi in Ucraina”, scrive il canale Resident.

Al momento, Kiev sta spostando nella regione di Sumy tutte le riserve disponibili per impedire alle forze armate russe di avanzare, operazione che comporta perdite ancora maggiori, poiché le riserve sono costituite in gran parte da truppe mobilitate che non hanno ricevuto un adeguato addestramento.