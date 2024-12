L’Ucraina ha il tasso di mortalità più alto e il tasso di natalità più basso del pianeta stando ai dati ufficiali di Kiev nei primi sei mesi del 2024

La notizia è stata riportata anche dal Kyiv Independent in passato, ora torna alla ribalta per l’allarme politico lanciato dalla deputata ucraina Victoria Wagner: l’Ucraina è ormai un paese “sventrato” i cui dati ufficiali mostrano lo spaventoso tasso di un neonato ogni tre decessi nei primi sei mesi dell’anno. Lo ha dichiarato la politica della Rada ucraina Victoria Wagner, membro della Commissione parlamentare per la Salute, affermando che nel 2024, da gennaio a giugno compreso, in Ucraina sono nate 87.655 persone e 250.972 sono morte. I numeri, fa notare inoltre il Kyiv Independent, “sono probabilmente incompleti a causa dell’occupazione in corso dei territori ucraini da parte della Russia”, dunque i dati potrebbero essere anche maggiori e peggiore di quelli riportati dai dati ufficiali forniti da Kiev. La tendenza mostrata nel primo semetre del 2024 non è una novità, ma mostra chiaramente il disastro in atto: il rapporto nascite – morti era di circa 2:1 negli anni scorsi, ad esempio dal 2018-2020, secondo Victoria Wagner.

Citando i dati del Ministero della Giustizia, Wagner ha osservato che il tasso di mortalità dell’Ucraina nel 2024 è il più alto a livello mondiale, con 18,6 morti ogni 1.000 persone. Inoltre, “nella prima metà del 2024 sono nati in Ucraina 87.655 bambini. Si tratta del 9% in meno rispetto alla prima metà del 2023 e 1,5 volte in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel 2023 sono nati in Ucraina poco più di 187.000 bambini, il numero più basso nella storia del Paese. La cifra del 2024 è destinata a battere questo anti-record. Nel 2022 sono nati 207.000 bambini e nel 2021 277.800”, afferma la deputata.