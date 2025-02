Ucraina. Trump ammette di avere parlato con Putin. Zelensky nel panico: “escludere Kiev da trattative è pericoloso”

“Escludere l’Ucraina dai colloqui tra Stati Uniti e Russia sulla guerra sarebbe molto pericoloso”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista ad Associated Press aggiungendo di avere chiesto ulteriori discussioni tra Kiev e Washington per sviluppare un piano per un cessate il fuoco.

Il timore di Zelensky di essere escludo sulle trattative di pace sulla guerra in corso, arriavno dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che venerdì scorso 30 gennaio, nel suo primo briefing alla Casa Bianca dopo l’incidente aereo avvenuto a Washington, rispondendo ad un giornalista che gli ha chiesto: “Ha parlato con il presidente Putin?”, ha risposto: “No”, ma subito dopo ha aggiunto: “Non di questo”, ma “Stiamo parlando con la Russia per porre fine alla guerra”. Trump, non ha confermato espressamente colloqui già avvenuti con il presidente russo Vladimir Putin, ma ha ammesso che gli Stati Uniti stanno “già parlando” con Mosca per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, in corso da quasi 3 anni. Da qui la preoccupazione del presidente ucraino di essere “tagliato” dalle trattative.

Zelensky nell’intervista ha anche chiesto altre proposte di garanzia di sicurezza, che dovrebbero essere supportate da armi sufficienti dagli Stati Uniti e dall’Europa e dal sostegno a Kiev per sviluppare la propria industria della difesa, aggiungendo che la Russia non vuole impegnarsi in colloqui di cessate il fuoco o discutere alcun tipo di concessione.

Per il presidente ucraino, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe portare il presidente russo Vladimir Putin al tavolo con la minaccia di sanzioni che colpiscono il sistema energetico e bancario della Russia, nonché il continuo supporto all’esercito ucraino. Ma da come si sta muovendo l’amministrazione Trump, appare evidente che le preoccupazioni del leader ucraino siano più che fondate.

Per Zelenskyy gli Stati Uniti “Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell’Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti”, ha sottolineato Zelenskyy. “Credo che, prima di tutto, (dobbiamo) tenere un incontro con lui, e questo è importante. E questo è, tra l’altro, qualcosa che tutti in Europa vogliono”, ha concluso Zelenskyy, riferendosi a “una visione comune di una rapida fine della guerra”.