Ucraina, Trump: “Servono negoziati di pace, rischio concreto terza guerra mondiale”

Per l’ex Presidente degli Stati Uniti: “ Centinaia di migliaia di persone potrebbero ancora morire. Dobbiamo adoperarci per negoziati immediati o arriveremo a una terza guerra mondiale e non rimarrà nulla del nostro pianeta, perché persone stupide non capiscono il potere nucleare”

L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dimostra ancora una volta di avere idee ben più pacifiste del suo successore. Dal palco di un comizio a Minden, in Nevada, a sostegno dei candidati al congresso per le elezioni di medio termine, l’ex Presidente ha fatto un appello alla pace chiedendo di adoperarsi per trovare una soluzione diplomatica alla guerra, pena la distruzione del pianeta.

“Ora abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina con potenzialmente centinaia di migliaia di morti. Dobbiamo iniziare immediatamente a negoziare per una fine pacifica della guerra in Ucraina o finiremo nella terza guerra mondiale, e non rimarrà più niente del nostro pianeta, perché persone stupide non capiscono il potere nucleare”, ha affermato l’ex presidente.