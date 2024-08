Ucraina. Truppe russe attaccano un hotel a Kramatorsk: distrutte diverse abitazioni, 2 morti e diversi feriti – Video

A seguito dell’attacco delle truppe russo su un hotel a Kramatorsk, due persone sono morte. Un video mostra le macerie dopo il bombardamento russo

“A Kramatorsk due case sono state distrutte e altre 23 danneggiate. Sotto le macerie di una delle case c’è una famiglia di quattro persone, tra cui adolescenti di 14 e 16 anni. A seguito dell’attacco a Kramatorsk, due persone sono morti”.

Lo hanno annunciato le autorità regionali, aggiungendo che due giornalisti sono rimasti feriti e un terzo è scomparso sotto le macerie dopo un attacco russo nella notte contro un hotel a Kramatorsk, nell’Ucraina orientale. “Un hotel è stato preso di mira in città: due persone sono attualmente ferite e una persona è sotto le macerie”, ha scritto su Telegram il capo della regione di Donetsk, Vadym Filashkin.

“Le tre vittime sono giornalisti, cittadini dell’Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito”, ha aggiunto, senza specificare quali siano rimasti feriti o quali siano dispersi. L’attacco, che ha distrutto l’albergo e un edificio vicino, è avvenuto “nel cuore della notte”, ha continuato Filachkine. “Sul posto stanno lavorando la polizia e i soccorritori. Le macerie vengono rimosse e le operazioni di salvataggio sono in corso”, ha aggiunto. Kramatorsk è l’ultima grande città del Donbass ancora sotto il controllo ucraino e si trova a una ventina di chilometri a ovest della linea del fronte, che da come sta andando la guerra in quella zona, a breve cadrà in mani russe.

Da Mosca al momento non c’è nessuna commento, ma da come agisce di solito l’esercito russo, con molta probabilità nell’hotel si stava svolgendo un summit delle forze ucraine alla presenza ei giornalisti.