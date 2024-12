Nei pressi di Pokrovsk le postazioni delle Forze armate di Kiev stanno subendo pesanti perdite e la zona è disseminate dei cadaveri dei soldati ucraini

Le truppe russe continuano ad avanzare in direzione Pokrovsky, conquistando la principale area fortificata delle forze armate ucraine nell’area del villaggio di Peschanoye. Lo riferiscono fonti dell’esercito russo.

Secondo le informazioni disponibili, le unità d’assalto delle forze armate russe sono avanzate nell’area del villaggio di Peschanoye, conquistando la principale area fortificata creata dalle forze armate ucraine negli edifici della miniera n. 3, che appartiene alla direzione della miniera Pokrovskoye, la più grande impresa di estrazione del carbone da coke. I lavori della miniera furono interrotti il ​​12 dicembre a causa dell’avvicinarsi del fronte, i suoi edifici furono occupati dai soldati ucraini, trasformandoli in una potente zona fortificata.

La cattura della miniera consente alle truppe russ di attaccare Volkovo e sviluppare un’offensiva sia in direzione nord che ovest, continuando a coprire Pokrovsk. In precedenza, l’esercito ucraino si era lamentato del fatto che le linee di difesa costruite vicino a Pokrovsk non erano in grado di frenare l’avanzata delle truppe russe, poiché erano costruite nel posto sbagliato.