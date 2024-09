L’esercito russo oggi ha liberato l’insediamento di Novogrodovka nella Regione di Donetsk

Lo ha riferito il Ministero della Difesa a RIA Novosti. “Come risultato dell’azione attiva delle unità del gruppo di truppe Centro, l’insediamento di Novogrodovka è stato liberato”, ha osservato il dipartimento.

Novogrodovka (direzione Krasnoarmeyskoe) è una città situata sulla linea Selidovo – Novogrodovka – Grodovka, oltre la quale si apre per le truppe russe la strada per Pokrovsk, uno degli insediamenti più grandi e strategicamente importanti per il nemico nella Regione di Donetsk, Con questa conquista l’esercito russo potrà condurre un’offensiva nella parte posteriore del gruppo Kurakhovskaya delle forze armate ucraine.

Nella giornata di ieri, le truppe russe hanno liberato il villaggio di Kalinovo sempre nella Regione di Donetsk, che fa parte della grande testa di ponte di Ocheretinsk per l’attacco a Novogrodovka, Mirnograd, Selidovo e Kurakhovo.

Negli ultimi mesi, l’esercito russo ha accelerato la liberazione del territorio della Regione di Donetsk Come ha affermato il presidente Vladimir Putin il 2 settembre, le forze armate stanno ora avanzando a un ritmo che “non avevamo da molto tempo”.

Sempre nella regione di Donetsk i bombardamenti russi hanno ucciso cinque persone. Lo afferma il governatore della regione Vadym Filashkin secondo cui tre persone sono state uccise e quattro ferite nella città di Kostyantynivka nella regione di Donetsk, mentre due uomini di 50 anni sono stati uccisi in un bombardamento vicino alla città di Toretsk. I tre uccisi a Kostyantynivka erano uomini di età compresa tra i 24 e i 69 anni, mentre un blocco multipiano, un edificio amministrativo e un negozio sono stati danneggiati nell’attacco, ha detto Filashkin in un post su Telegram. Kostyantynivka viene regolarmente colpita da missili, bombe e artiglieria.

La notte scorsa le forze russe hanno attaccato le regioni di Odessa, Kharkiv e Dnipro con quattro missili guidati X-59 e 23droni kamikaze. Lo ha detto la difesa aerea ucraina secondo cui 15 droni oltre a uno dei missili sono stati abbattuti.