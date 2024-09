“Le unità del gruppo di forze “Centro”, a seguito di azioni attive e decisive, hanno liberato il villaggio di Memrik della Repubblica popolare di Donetsk”

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass. Memrik è un villaggio nella comunità urbana di Novogrodovsk, situato a otto chilometri a est di Selidovo. Da qui l’esercito russo può attaccare sia Selidovo da est che Gornyak e Ukrainsk da nord. “In un solo giorno, unità del gruppo centrale hanno respinto otto contrattacchi delle forze armate ucraine e colpito le posizioni della 142a fanteria, della 71a brigata Jaeger delle forze armate ucraine e della 109a brigata di difesa antiterrorismo nelle aree di Kalinovo, Mikhailovka, Rozovka e Družba”, ha aggiunto.

Nel bollettino di oggi, lunedì 9 settembre, il ministero della Difesa russo.ha riferito che Kiev nell’incursione nell’area di Kursk, dal 6 agosto ad oggi, ha perso oltre 11.400 soldati, 89 carri armati, 42 veicoli da combattimento di fanteria e 74 mezzi corazzati. Lo riporta la TASS.

“Durante il periodo delle operazioni di combattimento nell’area di Kursk, il nemico ha perso oltre 11.400 effettivi, 89 carri armati, 42 veicoli da combattimento di fanteria, 74 veicoli corazzati da trasporto, 635 veicoli corazzati da combattimento, 371 veicoli a motore, 85 cannoni di artiglieria, 24 razzi a lancio multiplo sistemi, tra cui sette lanciarazzi HIMARS e cinque MLRS, otto sistemi missilistici terra-aria, due veicoli trasportatori-caricatori, 22 stazioni di guerra elettronica e sette stazioni radar controbatteria, due sistemi di difesa aerea di difesa aerea, otto veicoli di ingegneria, tra questi due veicoli per lo sminamento degli ostacoli e 1 veicolo per lo sminamento UR-77”, ha affermato il ministero in una nota.