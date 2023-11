Ucraina. Truppe russe in 24 ore bombardano 118 città in 10 regioni: è record da inizio anno

L’esercito russo ha attaccato 118 insediamenti in 10 regioni ucraine nelle ultime 24 ore: “Dall’inizio dell’anno, questo è il maggior numero di città e villaggi che sono stati attaccati”

Lo ha reso noto il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come ripota Ukrinform. La Russia nella notte ha scatenato una nuova raffica di droni contro 10 regioni dell’Ucraina occidentale e colpito 118 tra villaggi e città, difatto si tratta del più massicicio attacco dall’inizio dell’anno. Le sirene della difesa aerea hanno suonato per ore nelle regioni di Lviv, Ternopil e Khmelnytskyi. Sirene di allarme aereo sono state udite anche nelle regioni di Kyiv e Cherkassy, mentre esplosioni sono state segnalate anche in quelle di Poltava, nell’Ucraina centrale.

L’artiglieria russa ha colpito Komyshuvakha, a sud est del capoluogo regionale Zaporizhzhia e un uomo è morto. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare Yurii Malashko. Il governatore di Kherson riferisce di due bombe su un asilo nel distretto di Beryslav. “L’esercito russo ha distrutto un altro istituto scolastico nella regione di Kherson. Ecco come si presenta un asilo in uno degli insediamenti del distretto di Beryslav. Oggi, gli occupanti hanno sganciato due bombe aeree sull’istituto in cui sono cresciuti i bambini”. Lo scrive su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin.

Sempre a Kherson, come riferito dal governatore della regione Oleksandr Prokudin, un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite in un bombardamento avvenuto questa mattina nel centro dellacittà: la vittima era un impiegato dell’amministrazione militare locale. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare, Roman Mrochko, come riporta Ukrainska Pravda. “Le truppe d’occupazione russe hanno attaccato Kherson”, ha affermato Mrochko, sottolineando che à stata colpita “la parte centrale della città”. Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite, tra cui dipendenti dell’amministrazione militare e del Dipartimento di pianificazione urbana.

A Nikopol una donna ha perso la vita in seguito a un attacco di droni russi sulla sponda opposta del Dnepr rispetto alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, dove altre quattro persone sono rimaste ferite, secondo il governatore regionale Serhii Lysak.

A Kremenchuk un attacco di droni russi ha incendiato la raffineria di petrolio di Kremenchuk nell’Ucraina centrale e ha interrotto la fornitura di energia elettrica in tre centri abitati. L’incendio è stato rapidamente domato, ha detto Filip Pronin, capo dell’amministrazione militare della regione di Poltava. Le linee elettriche ferroviarie sono state danneggiate dalla caduta di detriti nella regione centrale di Kirovohrad, ma il danno è stato rapidamente riparato, ha detto il governatore Andriy Raikovych