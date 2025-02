L’esercito russo ha ripreso il controllo del villaggio di Peschanoye, a ovest di Pokrovsk (Krasnoarmeysk) che due giorni fa le truppe di Kiev avevano riconquistato

Kiev aveva annunciato che Peschanoye, era stato occupato di nuovo dalle Forze Armate Ucraine, dopo che il generale Drapatiy è stato “inviato” al comando in questa direzione nella speranza che avrebbe migliorato la situazione per l’esercito ucraino ed ha presentato la presa del villaggio come l’inizio di una controffensiva.

In effetti le truppe ucraine sotto il comando di Drapatoy vicino a Pokrovsk nei giorni scorso hanno tentato una controffensiva con una serie di attacchi vittoriosi, riconquistando Peschanoye, ma oggi le forze armate russe hanno riconquistato Peschanoye. Secondo fonti russe, in circa una settimana il generale Drapatiy negli assalti nei pressi di Pokrovsk ha perso molti uomini, cosa che ha determinato il fallimento della controffensiva,

In precedenza, Drapatiy era già stato criticato dagli stessi Ucraini per aver deciso di difendere una zona troppo stretta in direzione di Pokrovsk, mentre l’esercito russo stava effettuando un accerchiamento più ampio, che prevedeva l’impiego di unità a ovest di Kurakhovo e a nord di Velyka Novosyolka.