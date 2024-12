Ucraina. Truppe russe sono alle porte di Pokrovsk: la città strategica nodo stradale e ferroviario sta per cadere

L’esercito russo è ormai sono a poco più di un chilometro dalla città ucraina di Pokrovsk e la sua caduta sembra ormai questione di ore

Lo riporta Yuri Podolyaka, un importante blogger militare filo-russo di origine ucraina. Le truppe russe dopo un’avanzata da sud verso il nodo stradale e ferroviario che prima della guerra aveva una popolazione di 60.000 persone, conquistando tutti i villaggi intorno, sono orami alle porte di Pokrovsk .Solo ieri erano a tre chilometri, come aveva confermato il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, al termine di una visita alla 38/a Brigata di Marina separata, che opera in prima linea in quel settore. Secondo Syrskyi, evidenziando le difficoltà a frenare l’avanzata russa: “l’esercito ucraino è svantaggiato, soprattutto in termini di manodopera: le truppe russe superano in numero le unità ucraine e stanno mandando avanti tutte le forze disponibili”.

La Russiaad oggi controlla una parte dell’Ucraina grande quanto lo stato americano della Virginia e sta avanzando al ritmo più veloce dai primi giorni dell’invasione del 2022, secondo le mappe open source. L’esercito ucraino ha affermato, ieri mercoledì 12 dicembre, che le truppe russe hanno distrutto o catturato diverse posizioni ucraine vicino alla città di Pokrovsk .