Ucraina. Un “vero pezzo della Croce di Cristo” era dentro l’incrociatore russo Moskva affondato

Non ci sono però notizie certe sulla sacra reliquia, si sa che la nave sarebbe stata rimorchiata fino a prima di affondare a causa di una tempesta, dopo l’incendio e l’esplosione delle munizioni a bordo

Insieme all’incrociatore russo Moskva, nave ammiraglia della Flotta russa del Mar Nero, potrebbe essere finita in fondo al mare al largo di Odessa anche una sacra reliquia del Cristianesimo: un frammento di legno che si crede provenisse dalla vera croce di Gesù Cristo. Nello specifico, la reliquia consiste in un truciolo di legno lungo appena diversi millimetri, incastonato in una croce di metallo del XIX secolo, che, a sua volta, è conservata in uno speciale reliquiario.

La notizia è stata ripresa dai media internazionali a causa di un articolo della TASS del , in cui veniva riportato che: “La reliquia apparteneva a una chiesa cattolica, ma è stata acquisita da anonimi mecenati delle arti, ed era loro volontà inviare la reliquia alla flotta del Mar Nero. L’incrociatore Moskva ha una cappella a bordo, dove si svolgono le funzioni” e dove la reliquia sarebbe stata conservata, dichiarò al tempo l’arciprete del distretto di Sebastopoli della Chiesa ortodossa russa Sergiy Khalyuta.

Khalyuta sottolineò alla TASS che tali reliquie sono molto rare e importanti per tutti i cristiani, sia cattolici che ortodossi e che la Russia è in possesso di diversi oggetti con incastonati pezzi della Vera Croce; di solito si trovano nei grandi templi. La TASS riferì inoltre che : “l’acquisto di tali reliquie è diventato possibile dopo che le chiese europee hanno iniziato a chiudere e vendere le loro proprietà”.