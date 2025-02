Ucraina. Usa e Russia domani a Riad avviano colloqui di pace: esclusi Zelensky e l’Europa

Per domani martedì, a Riad è in programma un incontro tra le delegazioni di Usa e Russia per iniziare a discutere di un piano di pace sull’Ucraina. Non ci sarà nessun inviato di Kiev, ne dell’Europa, perché non invitati

Secondo quanto scrive l’autorevole quotidiano russo del mondo imprenditoriale Kommersant, della delegazione americana dovrebbero far parte il segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Walz e l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff, ma con ci sono informazioni su chi saranno i rappresentanti russi, anche se appare assai probabile che sarà presente il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, aggiunge Kommersant.

Intanto il Segretario di Stato Rubio, sull’esito dell’incontro, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che “Nelle prossime settimane si capirà se Putin è serio rispetto ai colloqui per la pace. Ucraina ed Europa saranno coinvolte nei negoziati”. Inoltre Rubio nel programma ‘Face the Nation’, ha spiegato che la telefonata del 12 febbraio tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin “deve essere seguita da un’azione” e “le prossime settimane e giorni determineranno se è una cosa seria o no”.

Kiev appare irritata, tanto che una fonte autorevole del governo ucraino ha dichiarato alla Bbc che l’Ucraina non è stata invitata a partecipare ai colloqui che si terranno nel Regno saudita.cos’ come L’uninone Europea.

Rubio, intuendo l’irritazione degli alleati, ha chiarito all’emittente statunitense Cbs che “Se si tratta di veri negoziati, e non ci siamo ancora arrivati, ma se ciò dovesse accadere, l’Ucraina dovrà essere coinvolta, perché è stata invasa e gli europei dovranno essere coinvolti perché hanno sanzioni contro Putin e la Russia”, ma ha aggiunto, “non ci siamo ancora arrivati”.

Parole di rito a parte, l’Ucraina comunque non ci sarà e Zelensky si è sentito tradito e sta pressando con interviste in ogni dove per organizzare un tavolo dove ci sia solo lui e Putin per discutere di un piano messo a punto tra Usa, Ucraina e Ue. Ma al momento i negoziati per la tregua restano un esclusiva tra Washington-Mosca, con Kiev e Bruxelles tagliate fuori e pure malamente.