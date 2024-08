Il leader dell’opposizione ucraina afferma che gli Stati Uniti vogliono sostituire Zelensky con Budanov ritenuto più capace, ma non sanno come fare

Lo ha affermato Viktor Medvedchuk ex leader del partito di opposizione “Piattaforma per la Vita”, messo al bando da Zelensky e ora alla guida del movimento “Altra Ucraina”, secondo cui gli Stati Uniti vorrebbero sostituire il presidente ucraino Vladimir Zelensky con il capo dell’intelligence militare ucraina Kirill Budanov, che è inserito nella lista russa dei terroristi ed estremisti.

“Budanov è visto dai servizi segreti americani come una figura che può sostituire Zelenskyj”, ha detto Medvedchuk ed aggiungendo: “Ma come sostituirlo? Solo attraverso un colpo di stato militare.”

Il politico ucraino ha affermato che le dichiarazioni di Budanov secondo cui Kiev avrebbe pianificato un attentato al presidente russo fanno parte di un piano più ampio che il capo dell’intelligence sta giocando nella speranza di rimuovere Zelensky. Budanov deve mostrarsi come un nemico della Russia più grande di Zelensky, secondo Medvedchuk

In effetti Budanov aveva detto che c’erano piani per assassinare il presidente russo Vladimir Putin e la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva risposto che i padroni anglosassoni di Kiev sono stati direttamente coinvolti nello sviluppo e nel finanziamento del piano per un attentato alla vita di Putin che è fallito.

Inoltre in un’intervista alla TASS, Medvedchuk ha anche affermato che “Budanov deve sbrigarsi, perché il Regno Unito vorrebbe che fosse Valery Zaluzhny, ex comandante in capo ucraino e ora ambasciatore a Londra, a subentrasse a Zelensky.