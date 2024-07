Ucraina, Vance conferma la lettera di Orban all’Eu: “Se vincerà, Trump negozierà con Mosca per porre fine al conflitto”

Se Donald Trump vincerà le elezioni, negozierà con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina

Lo ha detto in un’intervista a Fox News, il candidato repubblicano alla vicepresidenza Usa J.D. Vance, precisando che “Trump ha promesso di avviare negoziati con Russia e Ucraina per porre fine rapidamente a questo problema in modo che l’America possa concentrarsi sul vero problema, che è la Cina”.

La dichiarazione di Vance va a confermare la lettera che il premier ungherese Victor Orban ha inviato ai vertici dell’Unione europea, nella quale ha descritto nel dettaglio il piano che Trump, nel caso vincesse le elezioni, avrebbe messo a punto per mettere fine alla guerra in Ucraina, ancora prima del suo insediamento.

Trump però si è astenuto dal rispondere a una domanda della Tass in merito alla sua disponibilità ad avviare trattative con il presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui vincesse le elezioni presidenziali del 5 novembre. Inoltre il senatore dell’Ohio scelto da Donald Trump come vice ha poi esortato Israele a porre fine alla guerra a Gaza “il più rapidamente possibile”.