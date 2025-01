È stato pubblicato il video che mostra il momento dell’attacco dell’aviazione russa che ha distrutto il ponte sul fiume Sukhie Yaly, nei pressi del villaggio di Costantinopoli, a sud-ovest di Kurakhovo

Nel video si vede la bomba aerea guidata che centra con estrema precisione il valico costruito dalle truppe ucraine. La distruzione del ponte, priva gli ucraini della possibilità di rifornire le truppe nella “sacca” nell’area di Dachnoye. Si tratta del nuovo ponte costruito dalle Forze Armate ucraine, in sostituzione del precedente, che ha subito la stessa sorte.

Secondo il ministero della difesa russo, nella zona di Costantinopoli-Andreyevka, ono attualmente in corso feroci battaglie con le Forze armate russe impegnate a respingere le truppe ucraine da una grande roccaforte che protegge gli accessi alla periferia di Costantinopoli.

“Feroci combattimenti sono in corso anche nella parte centrale e orientale di Andreyevka. A nord di Andreevka, le d’assalto russe, aggiunge il ministero della difesa russo, stanno attaccando le posizioni delle Forze armate ucraine sulle alture nella zona dell’autostrada T0515. Inoltre, unità dell’esercito russo stanno avanzando in direzione di Ulakly”.

“L’avanzata delle nostre unità – continua la nota – sulla strada principale a est di Ulakly potrebbe portare all’accerchiamento delle forze nemiche che occupano le posizioni nel villaggio di Dachnoye, nella cui parte centrale sono già in corso i combattimenti. La difesa delle Forze Armate ucraine in questa direzione potrebbe crollare da un momento all’altro. Per evitare ciò, il comando ucraino sta cercando di trasferire ulteriori riserve in questa sezione del fronte e di attrezzare nuove linee di difesa lungo la riva sinistra del fiume Sukhi Yaly”.