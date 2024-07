Ucraina, von der Leyen: “A Kiev 1,5 miliardi dai profitti sugli asset russi”. Mosca: è “illegale” e risponderemo

Nonostante il roboante annuncio, i fondi non andranno direttamente a Kiev, ma saranno depositati sul Fondo europeo per la pace e utilizzati per risarcire i paesi dell’UE per le armi

L’UE ha espropriato una tranche di 1,5 miliardi di euro utilizzando gli interessi maturati dai beni russi congelati. “Oggi trasferiamo 1,5 miliardi di euro dei proventi dei beni russi immobilizzati alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina”, ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla sua pagina sui social media X.

Contemporaneamente la Commissione Europea ha pubblicato un documento che spiega come funzionerebbe il trasferimento di fondi. Secondo il documento, i fondi non andranno direttamente a Kiev. Verranno invece indirizzati al Fondo europeo per la pace, per compensare i paesi dell’UE per le armi inviate in Ucraina. “Il denaro verrà incanalato attraverso lo strumento europeo per la pace e lo strumento per l’Ucraina per sostenere le capacità militari dell’Ucraina e per sostenere la ricostruzione del paese”, ha affermato la Commissione europea. Lo riporta la Tass.

“Il 90% del contributo finanziario derivante dalle entrate straordinarie andrà allo strumento europeo per la pace (EPF) e il 10% allo strumento per l’Ucraina, rispettivamente per sostenere le esigenze militari e di ricostruzione dell’Ucraina”, si legge nelle spiegazioni della Commissione europea. Lo strumento europeo per la pace viene utilizzato per compensare i paesi dell’UE per le forniture di armi a Kiev (in media a un livello pari al 40% del costo delle armi e delle munizioni consegnate), mentre i fondi dello strumento per l’Ucraina vengono utilizzati per pagare le forniture di armi e munizioni a Kiev, come per esempio i generatori elettrici.

La Commissione europea ha inoltre affermato che finora i proventi sono stati incassati solo dai beni bloccati presso Euroclear Belgio. Di conseguenza, in realtà i fondi sono stati semplicemente trasferiti dai conti di Euroclear alla CE.

Mosca ha definito “illegale” la decisione della Commissione europea di trasferire all’Ucraina 1,5 miliardi di euro di proventi derivanti dai beni russi congelati. “Questa decisione non avrà una risposta immediata, ma merita azioni ponderate in risposta a tali misure illegali attuate dall’Unione Europea”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, “queste azioni avranno sicuramente delle risposte, ma saranno ponderate e devono essere pienamente conformi ai nostri interessi”. Lo riporta Interfax.

Le azioni della Commissione Europea per espropriare i beni sovrani non hanno precedenti. Si basano sul decreto approvato dalla CE nel gennaio 2024, secondo cui i ricavi derivanti dal reinvestimento dei beni russi congelati non sarebbero di proprietà della Russia. La maggior parte degli esperti sia in Russia che a livello globale considerano questo ragionamento giuridicamente errato. È come dire che i dividendi di un deposito bancario non sono di proprietà del proprietario di questo deposito.