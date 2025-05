Ucraina, Zelensky fa marcia indietro: andrà ai negoziati in Turchia anche senza cessate fuoco

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherà giovedì a Istanbul per i colloqui con Mosca anche se la Russia non accetterà un cessate il fuoco a partire da oggi

Lo ha riferito alla testata statunitense Axios un funzionario di Kiev. Il leader ucraino ha accettato di incontrare Putin per avviare un negoziato diretto con Mosca giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia, proposti da Mosca anche se la Russia non accetterà un cessate il fuoco a partire da oggi.

Trump aveva esortato l’Ucraina ad accettare la proposta del leader russo, ma precedentemente Zelensky ha aperto alla proposta solo in caso di tregua di 30 giorni. Inoltre il presidente ucraino ha detto più volte che vorrebbe incontrare Putin, che difficilmente sarà presente, il Cremlino ha infatti comunicato che ai colloqui a Istanbul ci sarà una delegazione qualificata.

Pubblicità Pubblicità