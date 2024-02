Ucraina. Zelensky ha informato la Casa Bianca che a breve licenziaerò il comandante supremo delle forze armate

Il governo ucraino ha informato la Casa Bianca che è pronto a licenziare il principale comandante militare del Paese che supervisiona la guerra contro le forze di occupazione russe

Lo riferisce l’agenzia britannica Reuters citando proprie fonti. La decisione già da qualche settimana, tra conferme e smentite era nota, tra il presidente Volodymyr Zelensky e il generale delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhnyi, è in atto uno scontro su una serie di questioni, tra le quali il fallimeto della controffensiva ucraina dello scorso anno che non è riuscita a recuperare quantità significative di territorio controllato dai russi. Da qui la decisione del governo ucraino di silurare il generale.

Una fonte vicina all’ufficio di Zelensky ha dichiarato che i due sono impegnati in una disputa su una nuova mobilitazione militare, con il presidente che si oppone alla proposta di Zaluzhnyi di richiamare 500.000 cittadini al fronte. La fonte, tuttavia, ha aggiunto che il processo per sollevare Zaluzhnyi dal suo incarico di comandante in capo delle forze armate ucraine è stato per il momento sospeso, mentre le due parti stanno definendo i loro prossimi passi. Non è chiaro quanto tempo durerà questo processo, ha aggiunto la fonte, che ha parlato a condizione di anonimato. Una seconda fonte esperta ha dichiarato che la Casa Bianca non ha espresso una posizione sul piano di sostituzione di Zaluzhnyi .”Vorrei sottolineare che la risposta della Casa Bianca è stata che non abbiamo appoggiato o obiettato alla loro decisione sovrana”, ha detto la fonte, che ha chiesto l’anonimato per poter discutere la questione. “La Casa Bianca ha espresso che spetta all’Ucraina prendere decisioni sovrane sul proprio personale”, ha proseguito.