Ucraina, Zelensky: “Putin sta creando nuove divisioni si centomila soldati, non si prepara alla pace ma a proseguire la guerra”

“I rapporti della nostra intelligence confermano che la Russia sta creando nuove divisioni con centomila uomini e sviluppando nuovi impianti di produzione militare”

Lo ha detto nel solito discorso serale il leader ucraino Volodymyr Zelensky, su X, allertando gli alleati che il presidente russo Vladimir Putin non si sta preparando per la pace, ma a continuare la guerra.

“I rapporti dell’intelligence confermano che la Russia sta creando nuove divisioni e sviluppando nuovi impianti di produzione militare. La cooperazione con la Corea del Nord continuerà ad espandersi. Purtroppo, Mosca sta diffondendo in quella regione moderne tecnologie – tecnologie di guerra – tra cui quella dei droni. E questo significa una cosa semplice: non è ai negoziati o alla pace che Putin si sta preparando, ma piuttosto alla continuazione della guerra, e non solo contro di noi, contro l’Ucraina, scrive su X il presidente ucraino.

“Ciò significa una cosa semplice: Putin si sta preparando non per i negoziati, non per la pace, ma per la continuazione della guerra, e non solo contro l’Ucraina. Ora stanno espandendo il loro esercito di oltre centomila soldati. Tutti i partner devono esserne consapevoli e vederlo con chiarezza. Siamo pronti a condividere le informazioni pertinenti e la relativa comunicazione è già in corso attraverso i canali di intelligence”, conclude Zelensky, nel suo quotidiano videomessaggio su X.