Ucraini abbattono per errore un proprio drone su Kiev: “era impazzito”, ma la versione ufficiale non convince

La versione ufficiale dice che il drone era andato fuori controllo, ma il fatto che la precisazione sia arrivata dopo la comunicazione “dell’abbattimento di un drone su Kiev”, lascia presupporre che si sia trattato di un errore: gli ucraini hanno scambiato il proprio drone per uno russo nella situazione di crescente tensione con Mosca

Nervi a fior di pelle dove prima si spara, poi si fanno le domande. Le forze armate ucraine hanno abbattuto ieri un drone su Kiev, non lontano dal palazzo presidenziale del leader Volodymyr Zelensky, peccato che era un drone ucraino, precisamente un drone turco Bayraktar dal costo unitario che si aggira sui 5 milioni di dollari circa.

A rendere noto l’abbattimento è stata la stessa amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram che ha inizialmente scritto: “Durante il recente allarme aereo un veicolo aereo senza pilota è stato avvistato sopra la città di Kiev. L’oggetto è stato abbattuto dalle forze della difesa aerea. Non ci sono informazioni su vittime o danni alle abitazioni o alle infrastrutture”. “Il drone nemico è stato abbattuto”, ha addirittura riferito il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak.

Nel corso della serata però è arrivata l’ammissione: il drone abbattuto nel cielo di Kiev era un Bayraktar TB2 ucraino che, secondo la versione ufficiale, ha avuto malfunzionamenti tali che che ne hanno deciso all’abbattimento amico.

Come ovvio, sui canali social, veri narratori dal campo di questa guerra, non sono mancate le spiegazioni “non ufficiali” secondo cui i militari ucraini hanno abbattuto per mero errore il proprio drone che sorvolava Kiev per un servizio di ricognizione dall’aria, un’operazione di routine, dunque.