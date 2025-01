Unità del gruppo di truppe “meridionali” russe hanno conquistato e preso il controllo totale della città di Kurakhovo nel Donbass

Lo ha annunciato il ministero della Difesa citato dall’agenzia Ria Novosti. “Durante le operazioni offensive offensive, le unità del Gruppo di forze del Sud hanno liberato completamente la città di Kurakhovo, la più grande area popolata nella parte sud-occidentale del Donbass”.

Secondo il dipartimento militare, durante dieci anni di occupazione, il regime di Kiev ha trasformato Kurakhovo in una potente area fortificata con punti di tiro a lungo termine e comunicazioni sotterranee, riunendo 26 battaglioni per la difesa con un numero totale di oltre 15mila persone. Alle battaglie contro le truppe russe hanno preso parte unità delle brigate “d’élite” delle forze armate ucraine, mercenari stranieri e nazionalisti di 5 brigate a pieno titolo. A seguito delle battaglie per la città, Kiev ha perso circa 12mila soldati, circa 3mila attrezzature, di cui 40 carri armati.