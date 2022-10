UE accantona price cap? “Meglio negoziare prezzo con fornitori…”

Il Commissario Ue all’Energia Kadri Simson, in conferenza stampa a Praga dopo il vertice informale dei ministri europei dell’Energia, ha detto che sul price cap “riteniamo che negoziare il prezzo con i fornitori” sia una opzione “migliore” ma se, ciò non fosse possibile, la Commissione valuta “un meccanismo per limitarli” in ogni caso.

Pare dunque esserci un parziale dietrofront dopo la conferma di Mosca che intende chiudere le forniture di gas ai Paesi che applicheranno il price cap. Simson ha confermato che la Commissione presenterà il pacchetto martedì, 18 ottobre, dicendo inoltre: “Vedremo nel fine settimana come procedere con il tetto del gas per la produzione di energia elettrica e se a questo punto la proposta gode di un’ampia maggioranza a favore di questa misura”.