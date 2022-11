UE continua sostengo a Kiev: “Paccheto sanzioni all’Iran e ok addestramento truppe ucraine”

“Oggi adotteremo un nuovo pacchetto di sanzioni contro i responsabili per la repressione dei manifestanti. Ho parlato ieri con il ministro iraniano di questo, dell’accordo sul nucleare, del sostegno militare alla Russia che deve essere fermato“. Eventuali contromisure da parte di Teheran “sono parte del gioco”, ha aggiunto.

A dirlo, il rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, parlando con i cronisti prima del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles dove è stato deciso l’ok a “Eumam”, missione di assistenza militare a Kiev.

“Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell’Ue Eumam per sostenere l’Ucraina nella guerra di aggressione in corso contro la Russia e fornire addestramento a un massimo di 15.000 membri delle forze armate ucraine. La decisione entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale”. Lo comunica in un tweet la presidenza ceca mentre è ancora in corso a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri.