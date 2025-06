Ue: “Pronto 18esimo pacchetto sanzioni a Mosca, price cap su petrolio da da 60 a 45 dollari al barile”. Orban e Fico pronti al veto

La Commissione europea ha proposto un diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina, ma c’è già il veto di Ungheria e Slovacchia

Il nuovo pacchetto, che come i precedenti, è mirato alle entrate energetiche di Mosca, alle sue banche e alla sua industria militare, propone di vietare le transazioni con i gasdotti russi Nord Stream e con le banche che eludono le sanzioni. Lo ha dichiarato martedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “L’obiettivo della Russia non è la pace, ma imporre il dominio della forza… la forza è l’unico linguaggio che la Russia capisce”, ha dichiarato von der Leyen in conferenza stampa.

La Commissione ha anche proposto di abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio greggio russo fissato dal Gruppo dei Sette (G7) da 60 a 45 dollari al barile, nel tentativo di ridurre le entrate energetiche della Russia: “Da quando è stato introdotto il tetto al petrolio nel 2023, i prezzi del petrolio sono scesi. Ora sono molto vicini al livello del tetto. Abbassando il tetto massimo, lo adattiamo alle mutate condizioni di mercato e ne ripristiniamo l’efficacia”, ha spiegato la presidente.

Il tema sarà sul tavolo della riunione del G7 prevista questa settimana: “La mia ipotesi è che lo faremo insieme come G7. Abbiamo iniziato come G7, è stata una misura di successo del G7 e voglio continuare questa misura come G7”. Ma il problema al G7 potrebbero essere gli Stati Uniti che potrebbero mettere il veto, il presidente Trump ha infatti detto più volte che al momento non intende varare sanzioni per non interrompere i negoziati di pace.

Nella proposta ci sno nuovamente altre navi che compongono la flotta ombra russa e le società di commercio di petrolio. “La prossima serie di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia avrà come obiettivo le entrate energetiche della Russia, compresa la flotta ombra, l’industria militare e il settore bancario”, ha affermato il capo della diplomazia dell’Unione europea Kaja Kallas. I paesi dell’Unione europea inizieranno a discutere la proposta in settimana… Orban e Fico permettendo.

